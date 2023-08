Transferts : Le PSG a tranché pour ce crack

Alexis Brunet

Le PSG s'est montré très actif lors de ce mercato, pour s'assurer d'une équipe compétitive cette saison. Mais le club de la capitale pense aussi à son avenir à plus long terme, et donc au sort de ses plus grands cracks. Dans ce sens, Noha Lemina pourrait être prêté cette année, puis revenir l'été prochain à Paris.

Lors des deux premières journées de Ligue 1, Luis Enrique a fait des choix forts pour ses compositions d'équipe. Face à Toulouse, le coach espagnol n'a par exemple pas titularisé Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, alors que tout le monde s'attendait à les voir débuter.

Luis Enrique fait confiance à Warren Zaïre-Emery

En plus de se passer directement de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Luis Enrique n'hésite pas à s'appuyer sur les jeunes. Ainsi, il a déjà titularisé Warren Zaïre-Emery au sein du milieu du PSG lors des deux premières journées de Ligue 1. L'Espagnol fait confiance au nouveau crack parisien, qui lui rend plutôt bien sur le terrain.

Le PSG tente un transfert de dernière minute https://t.co/hP2rcPvzF4 pic.twitter.com/9dEgL6qgjf — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Noha Lemina devrait partir en prêt