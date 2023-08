Dembélé, Aubameyang, Wahi... Quel est le meilleur coup en Ligue 1 ?

La rédaction

Lors de ce mercato estival, les clubs de Ligue 1 ont frappé un grand coup sur le marché. Sachant que cette fenêtre de transferts fermera ses portes le 1er septembre, quel est le meilleur coup réalisé selon vous ? Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Elye Wahi, Akor Adams ou un autre joueur ? A vos votes !

Depuis le début du mercato estival, le PSG a fait très forte impression. En effet, Luis Campos a offert pas moins de neuf joueurs à Luis Enrique. Dans les buts, Arnau Tenas a rejoint le PSG. En défense, le conseiller football parisien a misé sur Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Dans l'entre-jeu, Cher Ndour et Manuel Ugarte sont venus renforcer l'effectif du PSG. Enfin, en attaque, Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos défendent désormais les couleurs rouge et bleu.

Dembélé et Ramos signent au PSG

En plus du PSG, d'autres clubs de Ligue 1 ont également réalisé de gros coups sur le mercato cet été, et ce, alors que le marché fermera ses portes le 1er septembre. Par exemple, l'OM s'est offert les services de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Ismaïla Sarr en attaque ; ainsi que de Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain. De son côté, le RC Lens a officialisé son transfert record ce dimanche soir. En effet, les Sang-et-Or ont offert environ 35M€ au Montpellier HSC pour boucler la signature d'Elye Wahi. Pour sa part, le club héraultais a réalisé une bonne pioche avec Akor Adams, meilleur buteur du championnat actuellement avec trois réalisations en deux matchs.

Aubameyang rejoint l'OM et Wahi file à Lens

Ailleurs en France, d'autres pensionnaire de Ligue 1 se sont également illustrés depuis le début de cette fenêtre de transferts. C'est notamment le cas du Stade Rennais. En effet, les Bretons ont attiré à la fois Ludovic Blas, Enzo Le Fée et surtout Nemanja Matic, international serbe passé par Manchester United et Chelsea. Par ailleurs, l'AS Monaco a recruté Denis Zakaria, tandis que l'OGC Nice compte désormais Jérémie Boga et Morgan Sanson dans ses rangs.



A votre avis, quel est le meilleur coup en Ligue 1 cet été ? C'est le moment de voter !