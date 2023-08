Mercato : Le RC Lens prépare un transfert surprise

Alexis Brunet

Le RC Lens a récemment annoncé avoir recruté Elye Wahi. Le Français s'est engagé jusqu'en 2028, pour 30M€, plus 5 de bonus. Il est possible que l'ancien Montpelliérain ne soit pas le dernier joueur acheté par le club nordiste. Les Sang et Or pourraient boucler un voire deux coups. Habib Diarra est toujours suivi, mais Lens aurait aussi coché le nom d'Ulisses Garcia, un latéral suisse.

Juste avant le match de clôture de la deuxième journée de Ligue 1, entre le Stade Rennais et le RC Lens, les supporters Sang et Or ont eu le droit à une belle surprise. Les dirigeants lensois ont présenté au stade Bollaert leur dernière recrue en date, Elye Wahi.

Transfert historique pour Elye Wahi

Le RC Lens a cassé sa tirelire pour s'offrir Elye Wahi. Le buteur a signé pour 30M€ auxquels peuvent s'ajouter 5M€ de bonus. Cela fait du Français le joueur le plus cher jamais acheté par les Sang et Or, devant son prédécesseur, Loïs Openda.

Le RC Lens explose tous les records avec son dernier transfert https://t.co/zLlaFN3AI1 pic.twitter.com/t9oyHNswGJ — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Le RC Lens surveille Diarra et Garcia