RC Lens : «Il m'a détourné», l'entraineur a tout changé pour son transfert

Ce dimanche soir, le RC Lens a officialisé le transfert d'Elye Wahi. Lors de sa première interview en tant que joueur des Sang-et-Or, le buteur de 20 ans a avoué que Franck Haise était celui qui l'avait convaincu de migrer vers Bollaert. En effet, Elye Wahi était sur le point de signer ailleurs.

Etincelant sous les couleurs de Montpellier la saison dernière, Elye Wahi a alarmé un grand nombre d'écuries européennes, et notamment le PSG et Chelsea. Toutefois, le buteur de 20 ans a préféré rejoindre un club un peu moins huppé. En effet, le RC Lens a officialisé le transfert d'Elye Wahi - qui a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028 - ce dimanche soir.

Wahi a changé d'avis grâce à Haise

Présenté ce dimanche soir au stade Bollaert, Elye Wahi aurait couté environ 35M€ au RC Lens. Peu avant le coup d'envoi du choc face au Stade Rennais, le nouveau numéro 9 lensois s'est livré sur son transfert au micro de Prime Video . Et Elye Wahi a avoué que Franck Haise était celui qui avait fait pencher la balance en faveur des Sang-et-Or . Comme l'a reconnu la pépite de 20 ans, elle avait décidé de rejoindre un autre club avant sa conversation avec l'entraineur du RC Lens.

«Mon choix était quasiment fait, et il m'a détourné»