C'est officiel, le RC Lens annonce un transfert historique !

Hugo Chirossel

Comme attendu ces derniers jours, le RC Lens a bouclé l’arrivée du successeur de Loïs Openda, parti au RB Leipzig. Les Sang et Or se sont attachés les services d’Elye Wahi en provenance de Montpellier, un transfert estimé à 35M€. Les Lensois ont dévoilé la signature de leur nouvelle recrue ce dimanche soir, en marge de la réception du Stade Rennais.

C’était attendu, c’est désormais officiel : Elye Wahi est un joueur du RC Lens. Depuis plusieurs semaines et le départ de Loïs Openda au RB Leipzig, les Sang et Or sont en quête de leur prochain attaquant. Après avoir essuyé plusieurs échecs, ils ont finalement jeté leur dévolu sur le joueur de Montpellier.





Wahi rejoint le RC Lens

Le transfert d’Elye Wahi est estimé à près de 35M€ bonus compris, le plus cher de l'histoire du club. Après avoir teasé l’annonce de son arrivée sur les réseaux sociaux dans la journée, le RC Lens l’a officialisé ce dimanche soir.

Wahi présenté ce dimanche soir à Bollaert

En marge de la réception du Stade Rennais, en clôture de la deuxième journée de Ligue 1, le RC Lens a officialisé la signature d’Elye Wahi. Ce dernier a été présenté aux supporters présents à Bollaert afin d’assister à cette rencontre. L’attaquant âgé de 20 ans a d'ailleurs brandi un maillot floqué du numéro 9 devant les fans du RC Lens.