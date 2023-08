Un buteur recale le PSG, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pisté par le PSG et plusieurs clubs anglais et allemand, Elye Wahi a fait son choix. Le buteur montpellierain a pris la décision de s'engager avec le RC Lens. Le joueur arrive dans le nord de la France pour prendre la succession de Loïs Openda, parti au RB Leipzig. Wahi a été séduit par le projet sportif et la perspective de disputer la Ligue des champions.

A la recherche d'un buteur ces derniers jours, le PSG a accéléré dans le dossier Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Mais en cas d'échec, le club de la capitale aurait envisagé de se tourner vers Elye Wahi, auteur de 19 buts sous le maillot de Montpellier la saison dernière.

L’OM snobé par une star, le RC Lens s’en mêle https://t.co/oDhx78vTAr pic.twitter.com/MSQUpwddSl — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Wahi au RC Lens, c'est fait !

Egalement suivi à l'étranger, Wahi a finalement décidé de snober le PSG pour rejoindre son dauphin en championnat la saison dernière, le RC Lens. Le buteur a passé sa visite médicale avec succès ce samedi. Son transfert pourrait atteindre les 35M€, ce qui ferait de lui le joueur le plus cher de l'histoire des Sang et Or.

Wahi a été séduit par le projet sportif