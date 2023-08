Le RC Lens boucle une signature, il exulte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Angelo Fulgini est de retour dans le Nord de la France. Passé par Valenciennes durant sa préparation, le joueur s'est engagé avec le RC Lens jusqu'en juin 2027. Une signature qui a ému profondément la mère du milieu de terrain. Lors d'un entretien accordé à Alexandre Ruiz, Fulgini est revenu sur son transfert après un parcours délicat à Mayence.

Retour aux sources pour Angelo Fulgini. Formé à Valenciennes, le milieu de terrain de 26 ans a rejoint le nord de la France pour signer un contrat de quatre ans avec le RC Lens. Lors d'un entretien accordé à Alexandre Ruiz, Fulgini est revenu sur cette signature et sur l'émotion ressentie par sa mère au moment de l'annonce.

L’OM snobé par une star, le RC Lens s’en mêle https://t.co/oDhx78vTAr pic.twitter.com/MSQUpwddSl — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Fulgini raconte sa signature au RC Lens

« Au dernier jour du mercato. Ma mère était venue en Allemagne pour voir le match face au Bayern. Et à 20h je rentre à la maison, ma mère est chez moi et je lui dis « maman on rentre à la maison ». Elle ne comprend pas sur le coup, elle me répond comment ça on rentre à la maison, demain tu as match. Je lui dis : « Non, non on rentre à la maison, je signe à Lens ». Elle m’a pris dans les bras, elle était très émue, fière. Il n’y a pas de hasard pour moi. Le lendemain, je suis parti avec mon père en voiture et on est venus ici signer » a confié Fulgini.

« Le RC Lens est venu au bon moment pour moi »