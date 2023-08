Le PSG se débarrasse de Neymar, Luis Enrique valide la décision

Thibault Morlain

Après avoir échoué à se débarrasser de Neymar l'été dernier, le PSG a enfin vu le Brésilien faire ses valises durant ce mercato. A 31 ans, il a ainsi pris la direction de l'Arabie Saoudite, s'engageant avec Al-Hilal. C'est donc la fin d'une histoire de 6 ans entre le PSG et Neymar. Interrogé sur ce départ de l'ancien joueur du FC Barcelone, Luis Enrique a parlé d'une bonne décision pour tout le monde...

Si on pensait que Kylian Mbappé quitterait le PSG et que Neymar resterait, c'est finalement l'inverse qui se produit. En effet, le Français a été réintégré quand le Brésilien a lui fait ses valises. Malgré un contrat jusqu'en 2027 à Paris, Neymar a été vendu pour environ 100M€ au club saoudien d'Al-Hilal. Le début d'un nouveau chapitre pour l'ex-numéro 10 parisien et la fin d'une ère au PSG.

Luis Enrique a fixé une condition pour signer au PSG ! https://t.co/OMlS3LJhqC pic.twitter.com/deFuPRdgCt — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

« Une décision favorable pour tous »

On ne verra donc plus Neymar sous le maillot du PSG. Pour Luis Enrique, il faudra ainsi faire sans le Brésilien qu'il avait connu au FC Barcelone. Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur du PSG s'est d'ailleurs rangé derrière la décision de son club de se séparer de Neymar : « Je pense que c'était une décision favorable pour tous ».

« Un joueur de classe mondiale »