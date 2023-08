Le PSG signe un renfort surprise, il déballe tout sur son arrivée

Thibault Morlain

Cet été, le PSG n'a pas seulement renforcé son effectif. Dans le staff parisien, ça a aussi bougé. Il y a bien évidemment eu l'arrivée de Luis Enrique, le nouvel entraîneur du club de la capitale, mais ce n'est pas tout. En effet, le PSG a également fait venir un nouveau médecin. Patrick Flamant a ainsi quitté le Toulouse FC pour rejoindre les champions de France. Un choix sur lequel est revenu le principal intéressé.

Il y a beaucoup de nouveaux au PSG cette saison. Si on parle de Luis Enrique, Ousmane Dembélé ou encore Gonçalo Ramos, on peut également citer Patrick Flamant. Ce dernier est le nouveau médecin du club de la capitale. Officiant précédemment au sein du club de Toulouse, il a décidé de quitter la Ville Rose pour s'engager avec le PSG. Un nouveau challenge pour celui qui a également déjà travaillé au LOSC et à l'AS Monaco. Et pour France Bleu , Patrick Flamant s'est confié sur son arrivée au PSG.

Barcelone interpelle Neymar après son départ du PSG https://t.co/9pyPkacccn pic.twitter.com/x5P8mwVk9f — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

« C'est quelque chose qui ne pouvait pas se refuser »

« Comment s'est faite mon arrivée ? Avec Christophe Baudot, le précédent médecin, on se connaît depuis une bonne vingtaine d'années. Quand il a émis le souhait de quitter le club, il a pensé à moi. Après validation au sein du club, il m'a appelé pour me proposer ça. C'est quelque chose qui ne pouvait pas se refuser. Comment sont les premiers échanges avec le staff et la direction ? J'ai eu un excellent accueil, comme je ne pouvais l'imaginer. J'ai été très surpris, dans le bon sens. Christophe Baudot avait peut-être préparé un peu le terrain. Il y a quand même Luis Campos avec qui j'ai travaillé à Monaco et à Lille. Ce sont des gens qui ont aidé à mon arrivée au club. Kylian Mbappé, je l'ai eu au centre de formation à Monaco. Je connais aussi Thierry Laurent, qui était à Chelsea, qui va travailler avec moi. Je n'arrive pas en terre inconnue », a d'abord expliqué Patrick Flamant.

« Paris m'a séduit »