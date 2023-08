Neymar : Le PSG en remet une couche sur son transfert

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de Toulouse samedi, le PSG s’apprête à disputer son premier match depuis le départ de Neymar, transféré à Al-Hilal. Présent en conférence de presse en marge de cette rencontre, Luis Enrique s’est exprimé sur le départ du Brésilien. Le technicien espagnol estime que c’était la meilleure solution pour lui comme pour le club.

Après six saisons, Neymar n’est désormais plus un joueur du PSG. Le Brésilien a fait ses adieux à ses coéquipiers jeudi, après avoir signé un contrat de deux ans avec Al-Hilal, en Arabie Saoudite, où il devrait percevoir un salaire estimé à 100M€ par an.

Luis Enrique s’exprime sur le départ de Neymar

Un départ qui ne semble pas tellement émouvoir Luis Enrique. Ce dernier était présent en conférence de presse ce vendredi, avant le déplacement sur la pelouse de Toulouse samedi. Interrogé sur le transfert de Neymar, le technicien espagnol pense que c’était la meilleure solution, pour le Brésilien comme pour le PSG.

« Je pense que c'était une décision favorable pour tous »