Après Neymar, une autre star va quitter le PSG ?

Pierrick Levallet

L'Arabie Saoudite a frappé un grand coup sur le marché des transferts. Cet été, Al-Hilal s'est attaché les services de Neymar. Mais ce ne serait pas la seule star du PSG qui devrait débarquer dans le club saoudien. Marco Verratti serait également ciblé par Al-Hilal. L'Italien pourrait d'ailleurs imiter la superstar brésilienne d'ici la fin du mercato estival.

Cet été, le PSG a surpris son monde sur le mercato. Recruté en 2017, Neymar n’est plus un joueur du club de la capitale. Alors que tout le monde pensait cela impensable, le Brésilien étant sous contrat jusqu’en 2027, la star de 31 ans a fini par faire ses valises et quitter le PSG. L’international auriverde a signé un contrat en or à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Et une autre star pourrait bien suivre d’ici peu de temps.

Neymar s'en va, un joueur du PSG est abattu https://t.co/cnWZx1vxOe pic.twitter.com/v45JDjUOhY — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Verratti se rapproche d'un départ du PSG

En effet, Le10Sport.com a pu vous confirmer que Marco Verratti était de plus en plus proche de la sortie. Un temps considéré comme le chouchou des supporters, l’international italien ne fait plus l’unanimité au PSG. La direction parisienne estime d’ailleurs son départ comme déjà acté. Reste maintenant à savoir où il rebondira cet été. Il pourrait notamment être amené à imiter Neymar d’ici quelques jours.

Direction l'Arabie Saoudite comme Neymar ?