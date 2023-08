Mbappé : Le grand projet du PSG enfin dévoilé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est finalement le seul rescapé de la MNM, ancien trio d’attaque du PSG alors composé de Mbappé, Neymar et de Lionel Messi. Ce dernier a quitté le club pour l’Inter Miami et tout portait à croire fin juillet que Neymar serait le dernier rescapé au vu des frictions contractuelles entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé. Le PSG a effectué un gros dégraissage d’effectif qui semblerait avoir apaisé les tensions avec le champion du monde tricolore.

Après Lionel Messi qui s’en est allé vivre son rêve américain à l’Inter Miami, Kylian Mbappé aurait pu être la deuxième star du PSG à plier bagage cet été. En effet, les hauts décideurs du Paris Saint-Germain avaient à cœur de le voir prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024. Sinon ? Une vente aurait lieu avant la clôture du mercato estival comme le président Nasser Al-Khelaïfi le confiait début juillet. Comme ce fut expliqué en toute fin de semaine dernière, un rapprochement aurait eu lieu entre Kylian Mbappé et la direction du PSG, mais pas au point qu’une prolongation de contrat soit signée.

Avec Neymar, Paredes et Verratti, le PSG a fait plaisir à Mbappé

Et pourtant, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe professionnel au lendemain du nul concédé par le PSG face à Lorient pour sa première de la saison en Ligue 1 samedi dernier (0-0). Journaliste pour CBS Sports , Jonathan Johnson a expliqué qu’une prolongation de contrat n’était pas convenue entre les deux parties pour le moment, mais que le travail du PSG au niveau du dégraissage d’effectif plairait particulièrement à Mbappé. « Neymar a quitté Paris, Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement au PSG et je ne pense pas que le timing de ces deux développements ait été perdu pour qui que ce soit. En plus de Neymar, Leandro Paredes est parti à la Roma, tandis que Marco Verratti pourrait encore partir, et ce sont trois des joueurs dont l'attitude a été remise en question par la superstar française dans le passé ».

Le PSG a enfin tenu ses promesses envers Mbappé