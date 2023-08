Annoncé au PSG, il a déjà vendu la mèche pour son transfert

Thibault Morlain

Depuis l'ouverture du marché des transferts, le PSG a déjà annoncé une dizaine de recrues. Du sang neuf pour Luis Enrique, mais voilà que le club de la capitale ne compterait pas en rester là. L'une des nouvelles priorités serait de faire venir un milieu de terrain relayeur. Ces dernières heures, le nom de Manu Koné est alors revenu au PSG, lui qui s'était déjà prononcé concernant un transfert à Paris.

Quelles seront les prochaines recrues du PSG d'ici la fin du mercato estival ? Si les noms de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola reviennent pour étoffer le secteur offensif, le milieu de terrain pourrait également accueillir une nouvelle tête avant le 1er septembre. Reste à trouver le joueur idéal répondant aux critères recherchés. La solution pourrait se nommer Manu Koné, actuel joueur du Borussia Mönchengladbach. Ces dernières heures, les rumeurs ont été relancées concernant l'intérêt du PSG pour le Français. Ce n'est pas la première fois qu'on annonce Koné dans le viseur parisien, puisque cela avait déjà été le cas il y a quelques mois.

Galtier viré par le PSG, un club de Ligue 1 en rêve https://t.co/ULZDMD8Z0C pic.twitter.com/pWEYSjPJ76 — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

« C'est vrai que je suis Parisien »

Annoncé depuis plusieurs semaines déjà comme une piste du PSG, Manu Koné s'était d'ailleurs prononcé sur un transfert chez les champions de France. Natif de Colombes en région parisienne, Koné avait alors annoncé pour Le Parisien en mars dernier : « Le PSG est-il un point de chute rêvé ? C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici. Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer ».

« Moi ça ne me fait ni chaud, ni froid »