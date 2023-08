Neymar reçoit une bonne nouvelle après son transfert XXL

Jean de Teyssière

Le PSG a enfin réussi à faire partir Neymar. Indésirable depuis de nombreuses saisons, notamment à cause d'un rendement sur le terrain jugé insuffisant, le Brésilien est allé en Arabie saoudite, dans le club d'Al-Hilal contre 90M€. Neymar touchera un beau salaire, estimé à 100M€ par an et pourra tranquillement débuter une nouvelle page dans sa carrière. Comme beaucoup de joueurs partis en Arabie saoudite, la question se pose sur leur place en équipe nationale mais à l'instar de Cristiano Ronaldo avec le Portugal, Neymar restera un cadre de l'équipe brésilienne.

Neymar Junior a quitté l'Europe et a lui aussi succombé aux sirènes de l'Arabie saoudite. Il a rejoint en début de semaine le club d'Al-Hilal et rejoint un championnat désormais rempli de stars, de Cristiano Ronaldo à Roberto Firmino, en passant par Karim Benzema et N'Golo Kanté.

« Je suis très excité, très content de rejoindre un nouveau championnat »

A son arrivée à Al-Hilal, Neymar s'était exprimé sur son choix : « Je suis très excité, très content de rejoindre un nouveau championnat. C’est une nouvelle expérience, un nouveau challenge. Je suis excité d’écrire l’histoire. Les défis me motivent et quand tu fais face à un nouveau challenge comme ça, cela boost ton estime. Je suis ici pour aider le championnat à grandir. Ils ont déjà beaucoup changé en faisant beaucoup de signatures. Bien sûr, le championnat sera très compétitif, surtout après les recrutements qu’ils ont faits. J’espère que notre club fera une belle saison pour atteindre nos objectifs. Je pense que la compétitivité est importante et c’est pour ça que j’ai rejoint le championnat. Bien sûr, c’est un changement différent mais un nouveau défi. Je crois que Cristiano Ronaldo a lancé tout ça et tout le monde l’a traité de fou, de ci, de ça. Mais aujourd’hui vos voyez que le championnat grandit de plus en plus. »

La demande insolite de Neymar pour quitter le PSG https://t.co/7Dj9Aids68 pic.twitter.com/0QtZvqPhd5 — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Neymar restera un cadre du Brésil