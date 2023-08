PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a prévu de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison prochaine. Toutefois, le numéro 7 parisien pourrait prolonger d'une saison pour que sa direction puisse encaisser un chèque XXL grâce à sa vente. De son côté, le Real Madrid aurait décidé de ne pas lâcher d'indemnité de transfert pour Kylian Mbappé.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, par le biais d'une lettre envoyée à sa direction, le numéro 7 parisien a annoncé qu'il n'allait pas activer la clause pour étendre son contrat jusqu'au 30 juin 2025. Comme il l'a laissé clairement entendre, Kylian Mbappé comptait quitter le PSG librement et gratuitement dans un an.

Le Real refuse de payer pour Mbappé

Refusant catégoriquement de laisser filer Kylian Mbappé pour 0€ à l'été 2024, le PSG l'a placé sur le marché lors de cette fenêtre de transferts. Déterminé à vendre son numéro 7, Nasser Al-Khelaïfi l'a mis à l'écart du groupe de Luis Enrique pour lui mettre la pression et le pousser à accepter un départ d'ici la fin du marché. Mais après des discussions positives, le président du PSG est finalement revenu sur ses décisions, sortant Kylian Mbappé du loft. D'après Sports Zone , les deux camps se sont mis d'accord pour qu'une prolongation avec une clause de départ avantageuse soit signée ou que le joueur renonce à certaines primes de fidélité. De cette manière, le PSG et Kylian Mbappé y trouvent tous leur compte. Au contraire, le Real Madrid se retrouvera lésé dans l'affaire si le numéro 7 parisien prolonge.

Le Real espère que Mbappé va renoncer à ses primes