PSG : Les adieux de Mbappé à Neymar

Thibault Morlain

Après avoir signé pour Al-Hilal et avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite, Neymar a fait un détour ce jeudi par le Campus PSG. L'occasion pour le Brésilien de faire un dernier au revoir à ses ex-coéquipiers, dont Kylian Mbappé. Si le Français n'a posté aucun message suite au départ de Neymar, il n'a pas manqué de lui faire une accolade pour la dernière fois.

Le vestiaire du PSG n'a pas caché sa tristesse suite à l'officialisation du transfert de Neymar à Al-Hilal. Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été les joueurs parisiens à adresser un bel hommage au Brésilien. Sauf Kylian Mbappé... Le message du Français était attendu, il n'est pas arrivé.

Les images des retrouvailles entre Neymar et Mbappé

Ce jeudi, Neymar et Kylian Mbappé se sont toutefois vus une dernière fois. En effet, le Brésilien est venu au Campus PSG pour faire ses adieux. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux du club de la capitale, on peut notamment voir la rencontre entre le Brésilien et le Français, qui se font une accolade.

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜, @neymarjr ! ❤️💙Un au revoir chaleureux ce matin au Campus PSG entre les Parisiens et Neymar Jr ! ✨ #ObrigadoNey pic.twitter.com/LflaYq9lH0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2023

Marquinhos affecté

Une dernière fois, Neymar a donc salué les joueurs du PSG. Sur les images, Marquinhos, très proche de son compatriote brésilien, a d'ailleurs semblé être le plus affecté par cet au revoir. A noter également la longue étreinte entre Neymar et Luis Campos, le conseiller sportif du PSG.