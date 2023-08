PSG : Après son transfert, Neymar se lâche sur Cristiano Ronaldo

Benjamin Labrousse

Cet été, l’Arabie Saoudite a réalisé un mercato sensationnel en recrutant de nombreuses stars européennes. Après Karim Benzema ou encore Sadio Mané, c’est donc Neymar qui va évoluer au sein de la Saudi Pro League. Après avoir rejoint Al-Hilal, l’ancienne star du PSG s’est exprimé sur l’influence de Cristiano Ronaldo sur l’évolution du football local, mais également sur ses objectifs au Moyen-Orient.

C’est assurément l’un des transferts les plus marquants de ces dernières semaines. Âgé de 31 ans, Neymar a quitté le PSG pour s’engager en faveur d’Al-Hilal après six saisons passées au sein du club parisien. Le Brésilien a été dévoilé ce mardi en tant que nouvelle recrue du club saoudien, qui de son côté, n’a pas hésité à dépenser 90M€ pour s’attacher les services de Neymar.

« Je n’ai pas commencé à parler de la vie en Arabie saoudite »

Si le PSG a réalisé la plus grosse vente de son histoire en se séparant de son ancien numéro 10, Neymar vient s’ajouter à la désormais longue liste des stars évoluant au sein du championnat saoudien. Arrivé en janvier dernier à Al-Nassr, le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo semble ainsi avoir réussi son pari de développer considérablement l’influence de la Saudi Pro League. Dans des propos relayés par FootMercato , Neymar s’est livré sur l’influence du Portugais dans son choix de carrière. « Non, je n’ai pas commencé à parler de la vie en Arabie Saoudite. J’ai eu de brèves discussions avec Telles, Malcom, mais ça n’avait rien à voir avec ça » .

« Cristiano Ronaldo a été le pionnier de tout cela »