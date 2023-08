Transferts : Un calvaire enfin terminé à l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après six premiers mois très compliqués à l’OM après son transfert durant le mercato de janvier, Vitinha semble désormais en plein possession de ses moyens. Une très bonne nouvelle pour le club phocéen, qui avait misé gros pour attirer le buteur portugais et en a fait la recrue la plus chère de son histoire.

C’est un fait, l’OM sort d’une semaine assez compliquée entre l’élimination face au Panathinaïkos au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions mardi soir et son match nul concédé vendredi soir en championnat, sur la pelouse du FC Metz (2-2). Mais il y a néanmoins une éclaircie dans cette délicate période à l’OM.

L’OM snobé par une star, le RC Lens s’en mêle https://t.co/oDhx78vTAr pic.twitter.com/MSQUpwddSl — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Vitinha renaît

En effet, Vitinha semble enfin retrouver des couleurs comme en témoigne son but égalisateur vendredi soir contre Metz. Le buteur portugais, qui avait été recruté au prix fort l’hiver dernier (32,5M€, plus gros transfert de l’histoire de l’OM), semble donc enfin adapté à sa nouvelle équipe. Et ce bon état de forme pourrait bien sonner la fin de son calvaire des six premiers mois.

« Travailler encore »