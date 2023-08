Mbappé - PSG : Un avertissement est lancé en Espagne

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Kylian Mbappé dure depuis le début de l’été au PSG, et l’attaquant de l’équipe de France semble finalement bien parti pour rester dans la capitale. Un coup dur pour le Real Madrid qui envisage toujours de le recruter, et selon certains observateurs espagnols, il est peut-être temps de tirer un trait définitif sur la piste Mbappé.

Dimanche dernier, le PSG annonçait un véritable coup de tonnerre au sujet de Kylian Mbappé puisqu’après avoir été laissé de côté tout l’été et même privé de tournée estivale au Japon en raison de son refus de prolonger, le capitaine de l’équipe de France a fini par être réintégré. Mbappé est à nouveau à disposition de l’équipe première, et l’idée d’une possible prolongation de contrat est même évoquée pour le numéro 7 du PSG, même s’il en est encore loin.

Mbappé : Très bonne nouvelle pour le PSG https://t.co/0YX8N0cqG0 pic.twitter.com/Uhgm7whM5q — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Mbappé vise les JO

Kylian Mbappé semble donc satisfait de l’évolution du projet parisien avec notamment la vente de Neymar et le recrutement de son ami Ousmane Dembélé, mais ce n’est pas tout. Un autre facteur a une importance primordiale à ses yeux : Mbappé veut absolument disputer les JO l’été prochain, une faveur que semble disposé à lui accorder le PSG, contrairement au Real Madrid.

« Le Real doit l’oublier »