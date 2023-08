Mbappé : Coup de maître du PSG ? Il avertit le Real Madrid

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé peut être comparé à des montagnes russes. Éjecté puis réintégré dans le groupe du PSG en l’espace de trois semaines, Mbappé est à présent investi dans le club à en croire le président parisien. Au point où une prolongation de contrat n’est pas du tout à écarter à l’instant T. De quoi pousser un journaliste espagnol à taper du poing sur la table pour le Real Madrid.

Kylian Mbappé a été réintégré au groupe du PSG dimanche dernier après le match nul concédé par le Paris Saint-Germain face à Lorient (0-0). En effet, d’après Canal+ et divers médias, un sérieux rapprochement a eu lieu entre les dirigeants du club de la capitale et Mbappé le samedi soir, dans le cadre de la rencontre en question. Et pourtant, le PSG n’a pas eu ce qu’il voulait.

Mbappé est «investi» au PSG selon Al-Khelaïfi

Le président du Paris Saint-Germain, en la personne de Nasser Al-Khelaïfi, expliquait lors de la présentation de Luis Enrique en tant que coach du PSG début juillet que Mbappé sera vendu s’il continuait de refuser à prolonger son bail arrivant à expiration le 30 juin 2024. Néanmoins, d’après L’Équipe , Nasser Al-Khelaïfi se serait adressé au groupe parisien dans le cadre de la réintégration de Mbappé dans le groupe après plusieurs semaines à l’écart que : « Kylian est investi pour le club ».

«S'il reste et prolonge maintenant, la plaisanterie est terminée»