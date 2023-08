Mercato : L’entraîneur du PSG annonce la couleur pour Mbappé

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé a fait son retour avec le groupe principal du PSG à l'entraînement. Les relations se sont un peu apaisées entre le club de la capitale et son attaquant, mais il n'a pas encore prolongé pour le moment. Le champion du monde est tout de même disponible pour le match face à Toulouse, pour le plus grand bonheur de Luis Enrique.

Samedi, le PSG se déplacera face à Toulouse pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. A l'inverse du match face à Lorient, les Parisiens pourront compter sur Ousmane Dembélé, mais surtout sur Kylian Mbappé. L'ancien Monégasque a fait son retour à l’entraînent avec le groupe principal, et il postule à une place de titulaire.

Luis Enrique est ravi de pouvoir compter sur Mbappé

Présent en conférence de presse d'avant match, Luis Enrique s'est exprimé sur Kylian Mbappé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Espagnol est ravi de pouvoir compter sur le champion du monde. « Kylian est en pleine forme, il a beaucoup d'envie, un très bon état d'esprit. Je suis très heureux d'avoir un joueur de classe top mondiale comme Kylian. »

Un transfert du PSG débloqué par Mbappé ? https://t.co/trzNKMWvGs pic.twitter.com/qHrJwsDk4d — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Une attaque Mbappé-Ramos-Dembélé ?

Face à Toulouse, le PSG pourrait aligner une attaque inédite et alléchante. Gonçalo Ramos devrait occuper la pointe du 4-3-3, et il devrait être accompagné à gauche par Kylian Mbappé, et à droite par Ousmane Dembélé. Marco Asensio et Kang-in Lee sont aussi disponibles.