Mercato : Nouveau record pour le PSG version Qatar !

Lors de ce mercato estival, le PSG s'est montré particulièrement actif. En effet, Luis Campos a bouclé les signatures de dix joueurs au total, alors que le marché ferme ses portes le 31 aout. Depuis le rachat de QSI, le PSG n'avait jamais finalisé autant d'arrivées sur une seule fenêtre de transferts.

Alors que le PSG est passé totalement à côté de sa saison 2022-2023, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre des mesures drastiques. En effet, le président parisien a remercié Christophe Galtier, alors qu'il lui restait encore une année d'engagement, et l'a remplacé par Luis Enrique. Et pour que le nouvel entraineur du PSG remplisse ses objectifs en 2023-2024, Luis Campos a frappé un grand coup sur le mercato.

10 recrues sont arrivées au PSG cet été

Critiqué pour son recrutement lors des deux dernières fenêtres de transferts, Luis Campos était contraint de se rattraper cet été. Et il n'a pas manqué à son obligation. En effet, le conseiller football du PSG a enflammé le mercato ces dernières semaines. Pour sauver sa peau et relancer le PSG cette saison, Luis Campos a officialisé dix signatures au total depuis l'ouverture du marché, renforçant toutes les lignes de Luis Enrique. Plus précisément, le dirigeant parisien a finalisé les transferts d'Arnau Tenas dans les buts, de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez en défense, de Cher Ndour et de Manuel Ugarte au milieu de terrain, et de Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, ainsi que de Gonçalo Ramos en attaque. En parallèle, le PSG a activé la clause de rachat de Xavi Simons, avant de le prêter dans la foulée au RB Leipzig.

Le précédent record de QSI était de 9 arrivées

Avec ses dix recrues lors de ce mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi bat son record d'arrivées sur une seule fenêtre de transfert. Précédemment, le club de la capitale n'avait enregistré que neuf signatures au maximum depuis le rachat de QSI. A l'été 2011, le PSG avait attiré à la fois Diego Lugano, Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Mohamed Sissoko, Blaise Matuidi, Milan Bisevac, Jérémy Ménez, Kevin Gameiro et Nicolas Douchez. Huit ans plus tard, lors du mercato estival 2019, Keylor Navas, Mauro Icardi, Sergio Rico, Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Marcin Bulka, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Mitchel Bakker étaient arrivés au PSG. Reste à savoir si d'autres joueurs signeront à Paris d'ici 1er septembre, date de la clôture du marché cette année.