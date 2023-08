Mercato : Mourinho veut encore un indésirable du PSG !

Alexis Brunet

Récemment l'AS Rome a recruté deux joueurs du PSG. Renato Sanches et Leandro Paredes ont quitté la capitale française, pour rejoindre celle italienne. Mais il se pourrait qu'un troisième joueur parisien les rejoigne. José Mourinho serait intéressé par Hugo Ekitike. Le Français fait figure d'indésirable à Paris, et un départ lors du mercato n'est pas à exclure.

Le PSG n'a pas fini son mercato, aussi bien dans les sens des arrivées, que des départs. En attaque, le club de la capitale chercherait à recruter Randal Kolo Muani, voire Bradley Barcola. Les négociations sont en cours avec les deux joueurs, mais il faut surtout trouver un terrain d'entente avec leur club.

L'AS Rome s'intéresse à Hugo Ekitike

Le PSG pourrait aussi vendre un élément en attaque. Hugo Ekitike qui dispose du statut d'indésirable pourrait être vendu, seulement un an après son arrivée. D'après La Repubblica , l'AS Rome s'intéresse au Français, en cas d'échec de la piste Duvan Zapata. Ce n'est pas le premier joueur parisien à être dans le viseur du club italien, puisque Renato Sanches ainsi que Leandro Paredes ont déjà rejoint l'équipe de José Mourinho, cet été.

Plusieurs clubs sont sur Ekitike

En plus de l'AS Rome, d'autres formations sont sur Hugo Ekitike. On a notamment évoqué un intérêt du RC Lens, et Francfort pourrait aussi penser au Français. Le PSG aimerait l'inclure dans l'opération pour le transfert de Randal Kolo Muani. Everton serait aussi intéressé.