PSG : Après le feuilleton Neymar, Mbappé est en mission

Benjamin Labrousse

Parti dernièrement du côté d’Al-Hilal après six saisons passées au PSG, Neymar laisse désormais la place à Kylian Mbappé d’être l’unique vedette du club parisien. Un rôle que le numéro 7 connaît parfaitement en équipe de France notamment, et apprécie. Pourtant, Mbappé n’aurait rien à voir avec la vente du Brésilien.

Cette saison 2023-2024 du PSG pourrait bel et bien être celle du renouveau dans la capitale française. Après deux saisons marquées par l’incapacité du trio Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar à hisser le club parisien au sommet du football européen, Paris souhaite entamer un nouveau cycle sous la houlette de Luis Enrique.

Après l'échec PSG, le retour de Thierry Henry est confirmé https://t.co/05yb0FHelW pic.twitter.com/nRPOyYTEj7 — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Mbappé de nouveau au centre du projet parisien ?

Kylian Mbappé lui, n’est pas passé loin de ne pas disputer la moindre minute avec le PSG cette saison. Mis à l’écart par la direction du club parisien de par son attitude compromettante vis-à-vis de son avenir, le joueur de 24 ans semble finalement avoir montré des arguments de taille aux décideurs parisiens qui l’ont réintégré au sein de l’équipe première.

Après Neymar, Mbappé va devenir l’éclaireur du PSG