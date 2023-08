PSG : Neymar victime de Mbappé, une accusation tombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Neymar a quitté le PSG afin de s'engager avec Al-Hilal en Arabie Saoudite. Dans le même temps, Kylian Mbappé a fait son retour dans le groupe de Luis Enrique. Ecarté depuis la reprise de l'entraînement, l'attaquant français a été réintégré ces derniers jours. Et pour Denis Balbir, le timing ne peut pas être anodin.

Ecarté du groupe depuis le retour à l'entraînement, Kylian Mbappé a finalement été réintégré ces derniers jours, et devrait même disputer le match contre Toulouse. Dans le même temps, Neymar a été transféré à Al-Hilal pour environ 90M€. Et pour Denis Balbir, le timing des deux annonces ne peut pas être un simple hasard.

Le PSG fait le ménage, son départ est acté https://t.co/BDkEIsneBk pic.twitter.com/qOn9AwdVAq — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

«Désormais on passe à autre chose»

« Le durcissement de la position du PSG était trop tardif pour qu'on y croit réellement. Après, ça ne sert à rien de revenir sur qui a fait quoi ou comment ça a été fait. A la fin, c'est juste tant mieux pour le PSG, le football français et la Ligue 1 en général. Au moins le capitaine des Bleus ne passera pas un an en tribune ! Désormais on passe à autre chose même si cet épisode laissera forcément une tâche au PSG », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de poursuivre.

«La coïncidence est trop frappante pour que ce soit anodin»