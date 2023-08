Transferts : Un crack est offert au PSG, Luis Enrique dit non

Thomas Bourseau

Ansu Fati ne semble plus vraiment être dans les plans du FC Barcelone. De son côté, son agent Jorge Mendes testerait le marché afin d’éventuellement lui trouver une porte de sortie. Le PSG apprécierait le profil de l’Espagnol, mais Fati ne ferait pas l’unanimité à Paris. Luis Enrique aurait d’autres projets. Explications.

Ansu Fati a connu des débuts triomphants dès son plus jeune âge au FC Barcelone. Au départ surprise de Lionel Messi au PSG à l’été 2021, l’international espagnol a même hérité de l’emblématique numéro 10 porté pendant plus d’une décennie par Messi au FC Barcelone. Et depuis ? Fati multiplie les blessures au point où un éventuel transfert soit d’actualité cet été.

Ansu Fati sur le départ du Barça, le PSG sur le coup ?

Et à en croire les informations communiquées par AS ces dernières semaines, Ansu Fati serait une piste prise en considération par le comité de direction du PSG en quête d’un nouveau renfort offensif. Cependant, il est également question en Espagne d’un intérêt d’Arsenal pour le numéro 10 du Barça . D’après Sports Zone , son agent Jorge Mendes travaillerait de concert avec le nouveau directeur du football du club blaugrana qu’est Deco pour qu’un transfert soit bouclé avant la fin du mercato.

Ansu Fati proposé au PSG, Luis Enrique préfère Bradley Barcola