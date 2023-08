Un attaquant doit recaler le PSG, il l'annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête de renforts offensifs, le PSG continue de prospecter sur le marché et Luis Enrique ferait le forcing pour recruter Bradley Barcola en provenance de l'OL qui réclamerait 50M€ pour son transfert. Mais pour Rolland Courbis, c'est beaucoup trop tôt pour que le jeune attaquant lyonnais rejoigne un club de l'ampleur du PSG.

Malgré les arrivées d'Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, sans oublier le retour de Kylian Mbappé, le PSG continue à prospecter pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, la piste menant à Bradley Barcola se serait intensifiée. Mais Rolland Courbis recommande au jeune lyonnais de ne pas partir.

Barcola au PSG, Courbis a des doutes

« On peut s'adapter à une situation, mais un joueur qui valait 0 euro de transfert et un an après vous lui donnez 50M€, ça fait mal au porte-monnaie », lance-t-il dans un premier temps au micro de RMC , avant de détailler sa position.

«C'est un peu tôt pour qu'un joueur comme ça se retrouve au PSG»