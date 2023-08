Mercato : Lionel Messi glisse un nouveau tacle au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques semaines après l'annonce de sa signature en MLS, Lionel Messi est sorti du silence pour la première fois depuis qu'il porte le maillot de l'Inter Miami. Présent en conférence de presse, l'Argentin s'est prononcé sur son intégration dans son nouveau club, et il en a profité pour mettre un nouveau tacle au PSG...

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi n'a pas prolongé et a filé du côté de la MLS en s'engageant pour l'Inter Miami. Ses deux saisons à Paris ne resteront pas gravées dans les annales, et d'ailleurs, présent en conférence de presse pour la première fois depuis son arrivée aux Etats-Unis, Lionel Messi en a profité pour en rajouter une couche sur son transfert au PSG.

«Mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais»

« Comme je l'ai dit à l'époque, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. C'était du jour au lendemain. J'ai dû m'habituer rapidement à un nouvel endroit après tant d'années passées à Barcelone. C'était difficile, mais heureusement, c'est très différent de ce qui m'arrive aujourd'hui à Miami », lance le champion du monde lors de son passage devant les médias, avant d'évoquer son intégration à l'Inter Miami.

Messi s'enflamme pour l'Inter Miami