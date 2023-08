«C'est impossible» : Mbappé se fait recaler sur le mercato, le PSG peut jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la réintégration de Kylian Mbappé dans le groupe de Luis Enrique, son avenir ne semble pas totalement réglé. Au cœur d'un feuilleton interminable, l'attaquant du PSG aurait envisagé de partir libre, ce que le club de la capitale n'envisage pas une seule seconde. Mais un transfert cet été est «impossible» comme le laisse entendre le Real Madrid.

Depuis la reprise de l'entraînement, Kylian Mbappé s'entraîner en marge du groupe principal avec les joueurs indésirables. Et pour cause, le crack de Bondy avait annoncé son intention de ne pas activer la clause dans son contrat pour prolonger d'une saison. Ce qui a rendu furieux le PSG. Néanmoins, les relations se sont apaisées, et désormais, Kylian Mbappé a fait son retour avec le groupe parisien, au point d'être convoqué pour la deuxième journée de Ligue 1 et le déplacement à Toulouse samedi soir.

«C'est impossible»

Mais alors que son transfert au Real Madrid est toujours annoncé par certains médias, OK Diario a contacté une source au sein du club merengue qui se montre catégorique : « C'est impossible ». Le message est clair, Kylian Mbappé devrait donc rester un joueur du PSG durant toute la saison.

Luis Enrique ravi de retrouver Mbappé