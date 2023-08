Guendouzi sur le départ, un transfert surprise se prépare

Alexis Brunet

Après avoir beaucoup recruté, l'OM va maintenant dégraisser son effectif. Ruslan Malinovskyi devrait s'engager d'ici peu avec le Genoa. Il n'est pas le seul Marseillais sur le départ. Mattéo Guendouzi en délicatesse ses derniers temps pourrait lui aussi faire ses valises. Le milieu de terrain intéresse Galatasaray et Fenerbahçe en Turquie.

L'OM rencontre quelques difficultés en ce début de saison. Les hommes de Marcelino se sont fait éliminer de la Ligue des champions lors du troisième tour préliminaire, par le Panathinaïkos. Pour oublier au plus vite ce mauvais résultat, les partenaires de Valentin Rongier voulaient l'emporter en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, mais malheureusement ils n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul face au FC Metz, 2-2.

Guendouzi est resté sur le banc face à Metz

Face au FC Metz, Mattéo Guendouzi n'était pas titulaire. L'ancien joueur d'Arsenal n'est même pas rentré en fin de match. Face au Panathinaïkos, trois jours plus tôt, il avait concédé un penalty dans le temps additionnel, avant de manquer son tir au but un peu plus tard.

Galatasaray et Fenerbahçe s'intéressent à Guendouzi