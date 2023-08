Guendouzi - OM : Vers un transfert au rabais ?

Hugo Chirossel

Il reste un peu moins de deux semaines avant la fermeture du marché des transferts, et l’avenir de Matteo Guendouzi est toujours aussi incertain. Proche de quitter l’OM l’hiver dernier, un montant de 40M€ était même évoqué en cas de départ. Désormais, les dirigeants marseillais ne demanderaient plus que 20M€ pour le milieu de terrain âgé de 24 ans, et la Lazio essayerait même de faire baisser ce prix.

Malheureux mardi dernier lors de l’élimination face au Panathinaïkos en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, Matteo Guendouzi n’a pas eu l’opportunité de se relancer vendredi soir sur la pelouse de Metz. Comme c’est le cas depuis le début de la saison, l’international français (7 sélections) était remplaçant au coup d’envoi. Il n’a même pas été utilisé par Marcelino et c’est depuis le banc de touche qu’il a assisté au match nul de l’OM (2-2).

L’OM veut 20M€ pour Guendouzi

Il faut dire que l’avenir de Matteo Guendouzi suscite toujours autant d’interrogations. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur d’Arsenal, arrivé il y a deux ans à l’OM, est régulièrement annoncé sur le départ. Ce qui était déjà le cas lors du dernier mercato hivernal. Plusieurs clubs de Premier League étaient annoncés sur la piste de Matteo Guendouzi, et un montant de 40M€ avait même été évoqué en cas de départ. Finalement, le milieu de terrain de 24 ans était resté à l’OM, mais il pourrait s’en aller d’ici à la fermeture du marché des transferts.

La Lazio essaye de faire baisser le prix