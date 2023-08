Transferts : L’OM vend la mèche pour Guendouzi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’entre vraisemblablement plus dans les plans de l’OM pour la saison à venir, Mattéo Guendouzi a plusieurs courtisans sur le marché à l’étranger. Et pourtant, l’un de ses coéquipiers semble indiquer que le vestiaire comptait encore sur lui pour le futur.

Après Ruslan Malinovskyi, quel sera le prochain départ de l’OM ? Le jeune défenseur Isaak Touré (20 ans) aurait la cote en Ligue 1 pour un prêt, mais ce moment, c’est surtout le cas Mattéo Guendouzi qui fait couler beaucoup d’encre, d’autant que le milieu de terrain français a rendu une pâle copie mardi soir face au Panathinaïkos en 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Guendouzi sur le départ, l’OM a fixé son prix https://t.co/CVShBuPRvC pic.twitter.com/Csyeu1Slxi — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Guendouzi sur le départ

En effet, il est plus que jamais question d’un possible départ de Guendouzi d’ici la fin du mercato, d’autant que le joueur de l’OM a une belle cote en Italie avec des intérêts de la Lazio Rome et de l’Inter Milan. Mais Jonathan Clauss semble voir les choses autrement pour Guendouzi…

« Se focaliser sur la suite de la saison »