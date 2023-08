Malaise à l’OM, Guendouzi reçoit un message

La rédaction

Mattéo Guendouzi se retrouve sous le feu des critiques depuis l’élimination de l’Olympique de Marseille des qualifications à la Ligue des Champions. Il faut dire que le milieu de terrain a commis quelques fautes importantes, ratant d’ailleurs passage son penalty... mais il peut compter sur le soutien de ses coéquipiers !

Remplaçant pour l'OM lors du match retour face au Panathinaïkos et rentré à la 68e, Mattéo Guendouzi a vécu un véritable cauchemar. C’est en effet lui qui a offert la chance aux Grecs de revenir dans la rencontre et finalement de s’imposer lors de la séance de tirs au but, au cours de laquelle il a raté sa tentative.

Un match à oublier pour Guendouzi

Forcément, tout le monde pointait du doigt le milieu après cette défaite qui marque un véritable tournant pour l’OM, dont le projet était clairement de disputer la Ligue des Champions. Certains pensent d’ailleurs que ce faux pas pourrai lui être fatal, puisque Pablo Longoria sera poussé à faire des sacrifices et Mattéo Guendouzi a actuellement l’une des plus grosses valeurs de l’effectif sur le marché des transferts.

« On ne va pas l’enterrer, on connaît ses qualités, il n’y a pas de signal d’alarme »