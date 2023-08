Guendouzi sur le départ, l’OM a fixé son prix

Alexis Brunet

En ce moment, l'OM traverse une très mauvaise passe. Le club phocéen s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, et les Marseillais ne disputeront que la Ligue Europa. Lors du match retour du troisième tour préliminaire face au Panathinaïkos, Mattéo Guendouzi n'a pas brillé, concédant un penalty en fin de matches, et ratant son tir au but. Il pourrait quitter Marseille cet été, Pablo Longoria réclame 20M€ pour le Français.

Avant le match retour du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, l'OM savait déjà qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Lors du match aller face au Panathinaïkos, les partenaires de Valentin Rongier avaient livré une prestation insipide, et ils s'étaient inclinés 1-0. Marseille devait donc gagner pour se qualifier pour les barrages, en marquant deux buts de plus que les Grecs, sinon il fallait passer par les prolongations, puis les tirs au but.

Guendouzi coupable face au Panathinaïkos

À domicile, l'OM galvanisé par son public réussissait à inverser la donne. Aubameyang par deux fois permettait à son club d'entrevoir les barrages de Ligue des Champions. Mais à la toute fin du match, un évènement en a décidé autrement. Mattéo Guendouzi se rendait coupable d'une main dans la surface, et après consultation de la VAR, l'arbitre décidait d'accorder un penalty au Panathinaïkos. Celui-ci était transformé, et les deux équipes devaient donc aller en prolongation. Les deux formations ne trouvaient pas la faille, et il fallait donc passer par la séance de tir au but. Finalement ce sont les Grecs qui en sont sortis vainqueurs, notamment grâce à un raté de Guendouzi.

L'OM réclame 20M€ pour Guendouzi