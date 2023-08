Le RC Lens va annoncer un transfert à 35M€

Arnaud De Kanel

Défait sur la pelouse de Brest la semaine passée (3-2), le RC Lens a montré qu'il était orphelin de Loïs Openda. Après avoir connu quelques échecs, les Sang et Or ont pris leur temps pour remplacer l'attaquant belge mais cette fois-ci, son remplaçant devrait débarquer dans les prochaines heures contre 35M€.

Le RC Lens n'a pas voulu se précipiter pour remplacer Loïs Openda. Après avoir pisté Levi Garcia, Michy Batshuayi ou encore Chuba Akpom, les Sang et Or auraient enfin mis la main sur leur nouveau buteur. L'heureux élu se nomme Elye Wahi et son arrivée ne serait plus qu'une question d'heures.

Accord trouvé pour Wahi

Selon les informations de Foot Mercato , l'attaquant montpelliérain aurait donné son accord au RC Lens. Séduit par le projet, Elye Wahi devrait s'envoler pour le nord de la France dans la journée. Le RC Lens s'apprête à débourser près de 35M€ bonus compris après avoir trouvé un accord avec Montpellier.

Lens double tout le monde