Coup de théâtre pour le prochain transfert du RC Lens

Après une magnifique saison, le RC Lens vit un mercato pour le moins agité. Et pour cause, les Sang-et-Or ont laissé filer deux cadres à savoir Seko Fofana, mais également Loïs Openda. Mais si le capitaine lensois a été remplacé par Andy Diouf, ce n'est pas encore le cas du second. Un attaquant est toujours attendu par Franck Haise, mais ça se refroidit déjà pour Elye Wahi.

Dauphin du PSG, le RC Lens va disputer la Ligue des champions. Et pour cela, le club artésien va avoir besoin d'un effectif plus important puisque l'équipe de Franck Haise a été affaiblie par les départs de Seko Fofana et Loïs Openda. Et bien qu'Andy Diouf compense la vente du capitaine Sang-et-Or, pour le moment, aucun attaquant n'a remplacé le Belge qui a filé au RB Leipzig pour 50M€. Et cela s'est ressenti durant la première journée de Ligue 1 durant laquelle le RC Lens s'est incliné à Brest (2-3). Et le manque d'un avant-centre s'est fait ressentir alors que Florian Sotoca était aligné avec Morgan Guilavogui.

Le RC Lens cherche toujours son attaquant

Par conséquent, le RC Lens poursuit sa quête d'un nouvel attaquant. Les dirigeants lensois ont d'abord exploré la piste menant à Levi Garcia, mais l'AEK Athènes ne semble pas ouvert à la discussion dans l'attente de savoir si le club disputera la Ligue des champions ou non. Le RC Lens a donc décidé de se tourner vers Chuba Akpom. L'attaquant semblait même tout proche de s'engager avant que Middlesbrough ne revoit ses exigences à la hausse avec l'arrivée dans le dossier de l'Ajax Amsterdam qui a raflé la mise. Il faut de nouveau se tourner vers une autre piste.

Elye Wahi, loin d'être une piste chaude ?