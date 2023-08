Le RC Lens tente un transfert au PSG, c'est la douche froide

La rédaction

C'est l'un des enjeux importants de cette fin de mercato en Ligue 1. Qui sera le prochain attaquant du RC Lens ? Orphelins Loïs Openda, les Sang-et-Or cherchent toujours son successeur mais multiplient les échecs. Une situation qui pourrait pousser les Lensois à aller piocher du côté du PSG. Et pour cause, le club parisien souhaiterait se séparer d'Hugo Ekitike. Un dossier toutefois compliqué pour Lens.

A deux semaines de la fin du mercato, les effectifs de Ligue 1 sont encore loin d'être complets. Notamment du côté du RC Lens. La défaite inaugurale sur la pelouse de Brest (2-3) a confirmé que les Sang-et-Or n'étaient pas encore totalement prêts alors qu'ils s'apprêtent à disputer la Ligue des champions. Dans cette optique, les Lensois espèrent notamment voir débarquer un nouvel attaquant qui se fait grandement attendre. Et pour cause, après les échecs des transferts de Levi Garcia (AEK Athènes) et Chuba Akpom (Middlesbrough), qui a finalement rejoint l'Ajax Amsterdam, le RC Lens n'a toujours pas compenser le départ de Loïs Openda, qui a rejoint le RB Leipzig cet été pour environ 50M€.

Lens toujours à fond sur Ekitike ?

Par conséquent, le RC Lens continue de prospecter à la recherche d'un avant-centre et pourrait se tourner vers le PSG. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport , les Lensois sont toujours très intéressés par Hugo Ekitike, qui n'entre pas totalement dans les plans de Luis Enrique. Par conséquent, la porte pourrait s'ouvrir.

Un dossier très compliqué