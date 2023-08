Mbappé, Verratti, PSG… Toutes les infos mercato du 16 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé toujours pas chaud pour prolonger

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Kylian Mbappé maintenant qu'il a été réintégré par le PSG ? Selon RMC Sport , des sources proches du club indiquaient que Mbappé avait ouvert la porte à une prolongation. Mais dans l'entourage de l'attaquant tricolore, rien de tout cela n’a été confirmé. Le clan Mbappé précise même même qu’il n’a pas été question d’une prolongation.



PSG : Neymar justifie son transfert à Al-Hilal

C'est officiel depuis mardi soir : Neymar n'est plus un joueur du PSG et a été transféré à Al-Hilal pour 100M€. Sur le site officiel du club saoudien, il s'est confié sur ce nouveau challenge : « Je veux écrire une nouvelle histoire et la Saudi Professionnel League a une énergie et une qualité de joueurs incroyables. Elle connaît un grand développement donc je crois que c’est le lieu idéal. Al Hilal est un énorme club avec des supporters fantastiques, les meilleurs de toute l’Asie. Ça me donne la sensation d’avoir pris la bonne décision, au bon moment avec le bon club. J'aime gagner et marquer des buts et c’est exactement ce que je compte faire en Arabie Saoudite avec Al Hilal » , indique Neymar.



PSG : Neymar freine le transfert de Verratti à Al-Hilal ?

L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que le PSG réclamerait au minimum 60M€ à Al-Hilal pour le transfert de Marco Verratti après avoir repoussé sa dernière offre de 45M€. Mais selon le quotidien sportif, l'écurie saoudienne préfère tempérer, elle qui vient de lâcher 100M€ pour attirer Neymar. Par ailleurs, selon les révélations de MARCA , l’Atlético de Madrid courtise toujours Verratti et cherche également à faire baisser son prix de vente au PSG.



Le PSG officialise les ventes de Paredes et Diallo

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : après Neymar, le PSG a officialisé les ventes d'Abdou Diallo et Leandro Paredes, qui rejoignent respectivement Al-Arabi au Qatar et l'AS Rome après avoir passé l'été dans le loft.



PSG : Keylor Navas également ciblé par Al-Hilal

Après Neymar et Marco Verratti, un autre grand nom du PSG se retrouve courtisé par Al-Hilal ! L'EQUIPE annonce un vif intérêt de l'écurie saoudienne pour Keylor Navas, cantonné à un rôle de remplaçant de luxe derrière Gianluigi Donnarumma au PSG. Et le gardien costaricien ne serait pas contre...



Ekitike choisit le PSG ou le RC Lens

Également poussé vers la sortie par le PSG, Hugo Ekitike a déjà tranché pour son avenir. Selon L'EQUIPE , l'attaquant français a signifié qu'il souhaitait soit rester au Parc des Princes, soit rejoindre le RC Lens qui est en quête d'un renfort offensif.



