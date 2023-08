Neymar claque la porte, le PSG bloqué pour un transfert ?

Thomas Bourseau

Après des semaines de feuilleton par le biais desquelles il a été annoncé aux quatre coins de l’Europe, voire du monde avec notamment un éventuel retour à Santos, Neymar a quitté le PSG mardi pour Al-Hilal. Également annoncé du côté du club saoudien, Marco Verratti verrait son transfert reporté, à cause de Neymar. Explications.

Mardi, Al-Hilal et le PSG ont mis un terme au feuilleton Neymar et aux six années du Brésilien au sein de la capitale. Alors qu’il disposait d’un contrat qui courrait jusqu’en juin 2027 au Paris Saint-Germain, le Brésilien s’en est allé à Al-Hilal en cette fin de mercato et ce, bien qu’il ait été question d’un retour au FC Barcelone, d’un transfert à Chelsea ou bien d’un retour aux sources à Santos. Al-Hilal a offert 80M€, hors bonus, au Paris Saint-Germain pour Neymar et un salaire colossal de 150M€ à l’année au joueur pour les deux prochaines saisons selon The Daily Mail.

Al-Hilal continue son remodelage d’effectif avec Neymar

Après avoir mis la main sur Malcom, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic et Ruben Neves, Al-Hilal a frappé encore plus fort avec Neymar. Que cela signifie-t-il pour Marco Verratti ? Le10sport.com vous a révélé cette semaine que le président Nasser Al-Khelaïfi considérait déjà le départ de Verratti comme étant acté. Néanmoins, le PSG se montre très gourmand au niveau de l’indemnité du transfert. L’Équipe dévoile ces dernières heures que le Paris Saint-Germain aurait recalé la dernière offre de 45M€ d’Al-Hilal pour l’Italien. La cause ? Le PSG en attendrait au minimum 60M€, Verratti ayant prolongé son contrat en décembre dernier jusqu’en juin 2026.

Neymar est arrivé, Al-Hilal prêt à jouer la montre pour Verratti ?