Mercato : L’Arabie saoudite a sauvé le PSG

Alexis Brunet

Avec le départ de Neymar pour Al-Hilal, le PSG a réalisé la plus grosse vente de son histoire. Le transfert du Brésilien devrait rapporter pas loin de 100M€ avec bonus à Paris. Une offre folle comme l'Arabie saoudite en a déjà fait beaucoup cet été. Le pays du Golfe a littéralement sauvé Paris, car seul un club saoudien était prêt à mettre une telle somme pour Neymar.

Après avoir beaucoup recruté, le PSG veut maintenant accélérer son dégraissage. Cela a déjà commencé, et de quelle manière. Le club de la capitale a annoncé ce mardi avoir vendu Neymar au club d'Al-Hilal. En plus de transférer un joueur qu'il ne voulait plus, le club de la capitale reçoit aussi en échange un sacré pactole.

L'Arabie saoudite a sauvé le PSG

L'Arabie saoudite a offert pas loin de 100M€ pour racheter le contrat de Neymar. Une proposition irréelle presque pour le PSG. D'après les informations du Parisien , le club de la capitale cherchait déjà à vendre le Brésilien la saison dernière. Mais il n'avait pas réussi à faire partir son désormais ex-joueur à cause de son salaire, mais aussi de son long contrat (Neymar était engagé jusqu'en 2027 avec Paris). L'irruption de l'Arabie saoudite, et de ses moyens illimités sur le mercato a donc clairement changé la donne cet été.

Transferts : Après Neymar, l’Arabie Saoudite va régler un autre problème du PSG https://t.co/QPEdF40G3I pic.twitter.com/dS33LZCLgi — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Al-Hilal s'est bien renforcé

En plus de Neymar, Al-Hilal a déjà recruté de nombreuses stars. Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ou bien encore Malcolm ont également rejoint la formation saoudienne. Marco Verratti pourrait être le prochain.