PSG : Le clan Neymar balance sur les coulisses de son transfert

Clap de fin pour Neymar au PSG. La star de 31 ans quitte le club de la capitale cet été et s'est ainsi engagé avec Al-Hilal en Arabie Saoudite. Cependant, le Brésilien était également dans le viseur du FC Barcelone avant d'accepter l'offre saoudienne. Mais finalement, Xavi aurait bloqué l'opération pour le faire revenir en Catalogne.

Entre Neymar et le PSG, l’histoire a officiellement pris fin. Ne se sentant plus vraiment désirée et étant dans le collimateur des supporters, la star de 31 ans a indiqué à Nasser Al-Khelaïfi qu’elle souhaitait partir. L’Arabie Saoudite n’est pas passée à côté d’une telle annonce et est rapidement passée à l’action. Résultat, Neymar s'est s’engagé ce mardi avec Al-Hilal, où un contrat en or l’attendrait.

Le FC Barcelone rêvait de Neymar

Mais avant d’accepter la proposition saoudienne, le Brésilien avait ouvert la porte au FC Barcelone. L’international auriverde souhaitait revenir dans le club qu’il avait quitté pour signer au PSG en 2017. Mais alors que le Barça n’était pas vraiment en mesure de monter une opération suffisamment convaincante pour le rapatrier, Xavi aurait également été un frein majeur dans ce dossier. Le technicien espagnol n’était pas spécialement favorable à l’arrivée de Neymar dans son vestiaire. D'ailleurs, ce ne seront pas les proches du joueur qui diront le contraire.

Xavi a posé son veto