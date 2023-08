Neymar s’en va, le PSG lui envoie déjà un message

Baptiste Berkowicz

Le PSG et Neymar, c'est officiellement fini. Le club de la capitale a annoncé le départ de son numéro 10 pour l'Arabie saoudite et le club d'Al-Hilal. Une indemnité de transfert autour de 100M€ est évoquée. Le président Nasser Al-Khelaifi a tenu à rendre hommage à la superstar brésilienne qui « restera pour toujours dans l'Histoire du PSG ».

Après six années passées au PSG, Neymar s'en va direction l'Arabie saoudite. Le club d'Al-Hilal a précédé de quelques instants l'officialisation du club parisien. Le joueur de 31 ans aura notamment inscrit 118 buts en 173 matches, faisant de lui le quatrième meilleur buteur du Paris Saint-Germain.

PSG : Une surprenante annonce tombe pour un transfert à 100M€ ! https://t.co/gEfRaQCTto pic.twitter.com/1muLOxN9QZ — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

«Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du Club, ce que Neymar sera pour toujours»

Nasser Al-Khelaifi a tenu à rendre hommage au Brésilien : « Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du Club, ce que Neymar sera pour toujours. Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, ni ce qu'il a apporté à notre Club et à notre projet au cours des six dernières années. Nous avons vécu des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire », avant d'ajouter : « Je tiens à le remercier, ainsi que sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour le futur et sa prochaine aventure. »

Direction Al-Hilal pour Neymar

Alors que Neymar souhaitait en priorité rejoindre le FC Barcelone, le Brésilien a du faire face à l'impossibilité du club catalan de proposer une indemnité de transfert digne de ce nom au PSG. C'est l'Arabie saoudite qui en a profité en offrant au club de la capitale pas moins de 100M€ bonus compris pour s'attacher les services du meilleur buteur de l'Histoire du Brésil. Ce dernier devrait toucher 100M€ par saison et devenir le deuxième joueur le mieux payé d'Arabie saoudite derrière un certain Cristiano Ronaldo.