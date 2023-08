PSG : Un «cadeau tombé du ciel» à 100M€ sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Ce n’est certes pas encore officiel, mais tout porte à croire que Neymar va quitter le PSG dans les prochaines heures pour Al-Hilal. Et hormis le fait que le Brésilien touchera le pactole au niveau de son salaire et diverses primes lui permettant d’élever ses revenus annuels à 150M€ selon la presse anglaise, le PSG réaliserait une opération inespérée, voire « tombée du ciel ». Explications.

Neymar va plier bagage six ans après son arrivée au PSG en tant que joueur le plus cher de l’histoire avec son transfert du FC Barcelone à 222M€. Et à en croire les différents médias, le Brésilien devrait devenir la plus belle vente de l’histoire. The Daily Mail fait part d’un deal à 90M€ bonus compris pour Neymar qui devrait conserver son numéro 10 fétiche selon Le Parisien , mais le PSG pourrait encore plus renflouer ses caisses.

Le transfert de Neymar potentiellement supérieur à 100M€ ?

C’est en effet ce qu’annonce Le Parisien dans ses colonnes du jour. Selon le quotidien de la capitale, grâce aux divers bonus convenus dans l’opération entre le PSG et Al-Hilal, le transfert de Neymar serait finalement susceptible de rapporter une somme supérieure à 100M€ au PSG. Une véritable bénédiction financière pour le Paris Saint-Germain qui n’entendait pas le vendre à moins de 80M€ toujours selon les informations du Parisien .

PSG : Un show incroyable se prépare pour le transfert de Neymar https://t.co/ABDYEup7b6 pic.twitter.com/sCGhrwoHnp — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Un connaisseur du marché saoudien l’affirme, un tel transfert était inespéré pour le PSG