L'OM est encore menacé pour son mercato

Jean de Teyssière

L'OM joue ce mardi soir un match capital pour la suite de sa saison. Les hommes de Marcelino vont recevoir l'équipe grecque du Panathinaïkos lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Au match aller, l'équipe olympienne s'était inclinée 1-0 et devra sortir un grand match pour se qualifier pour les barrages de la plus prestigieuse des compétitions. Sinon, un coup de balai va devoir être fait.

Déjà le match le plus important de la saison pour l'OM. Dans un stade Vélodrome qui promet d'être bouillant, l'équipe emmenée par Pierre-Emerick Aubameyang va tenter de remonter un handicap d'un but face au Panathinaïkos. Samedi, l'OM a gagné son premier match de Ligue 1 face à Reims (2-1), de quoi faire dire à Jordan Veretout que « gagner contre Reims (2-1) nous a donné de la confiance (…) Il faut croire en nous, jouer avec les tripes et aller vers l’avant. »

L'OM peut perdre 30M€

Et les joueurs olympiens ont plutôt intérêt à réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions. En France, seul Monaco a réussi à se qualifier pour les phases de poules de la Ligue des Champions, en 2017. Selon Le Parisien , si les hommes de Marcelino échouent à se qualifier, une perte d'environ 30M€ sera établie. Une qualification rapporterait 15,64M€ et il faut rajouter les 15M€ des droits télés.

C’est déjà la panique à l’OM https://t.co/X1VDiU6XDc pic.twitter.com/AMBadWD2aw — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

L'OM obligé de vendre des joueurs ?