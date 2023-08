L’OM officialise un transfert, c’est le soulagement

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé en instance de départ ces dernières semaines alors qu’il n’entrait pas dans les plans d’avenir de l’OM, Cengiz Ünder a rejoint Fenerbahçe. Et le milieu offensif turc, soulagé d’avoir enfin pu boucler son départ, s’est confié sur les coulisses de ses négociations avec sa nouvelle équipe.

Au même titre que Ruslan Malinovskyi, l’OM a cherché à se débarrasser de Cengiz Ünder depuis le début du mercato puisque l’ailier turc n’entrait pas dans les plans de Marcelino, le nouvel entraîneur du club phocéen. Un accord pour un transfert de 15M€ a finalement été trouvé avec Fenerbahçe, et l’OM a donc officialisé dimanche soir la vente d’Ünder.

« De longs efforts »

Dans son premier entretien accordé aux médias officiels de Fenerbahçe, l’ancien joueur de l’OM s’est confié sur les coulisses de son transfert : « C'est une vraie joie et une fierté pour moi d'être ici à la suite de longs efforts. L'attitude de tout le monde envers moi a été très bonne dans ce processus qui s'est déroulé avec mon manager et les dirigeants du club. Je suis maintenant à Fenerbahçe, je suis très heureux, je me sens très fier et heureux. J'ai hâte de commencer à m'entraîner avec mes coéquipiers et d'entrer sur le terrain le plus tôt possible. Avant de venir ici, j'ai beaucoup ressenti le soutien des supporters. Cela m'a vraiment profondément touché. Dès le moment où j'ai mis les pieds en Turquie, ils étaient tous avec moi. Heureusement, ils sont venus à l'aéroport, c'est très important pour moi. Pour eux, je suis très heureux de porter ce maillot », indique Ünder.

« Je suis très heureux »