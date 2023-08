L’OM annonce un nouveau transfert, voilà les coulisses !

Arnaud De Kanel

Au sortir d'une saison plutôt réussie avec l'OM où il ne partait pas titulaire dans l'esprit d'Igor Tudor, Cengiz Under a rallié son pays natal pour signer à Fenerbahçe. L'international turc a révélé les coulisses de son transfert, influencé par deux de ses nouveaux coéquipiers.

Sans jamais faire de bruit, Cengiz Under aura su faire son petit bout de chemin à l'OM. Irréprochable jusqu'au dernier jour, l'international turc ne s'est pas opposé à un transfert comme le voulait Pablo Longoria. Son choix de rejoindre Fenerbahçe a également été motivé par l'intervention d'Edin Dzeko et d'İrfan Can.

OM : C’est terminé pour cette star, il annonce une «perte fondamentale» https://t.co/MD9SBoTI4y pic.twitter.com/1E6g7iGUwp — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

«Une vraie joie et une fierté pour moi d'être ici»

Cengiz Under est heureux d'avoir signé avec Fenerbahçe pour les quatre prochaines saisons. « C'est une vraie joie et une fierté pour moi d'être ici à la suite de longs efforts. L'attitude de tout le monde envers moi a été très bonne dans ce processus qui s'est déroulé avec mon manager et les dirigeants du club. Je suis maintenant à Fenerbahçe, je suis très heureux, je me sens très fier et heureux. J'ai hâte de commencer à m'entraîner avec mes coéquipiers et d'entrer sur le terrain le plus tôt possible. Avant de venir ici, j'ai beaucoup ressenti le soutien des supporters. Cela m'a vraiment profondément touché. Dès le moment où j'ai mis les pieds en Turquie, ils étaient tous avec moi. Heureusement, ils sont venus à l'aéroport, c'est très important pour moi. Pour eux, je suis très heureux de porter ce maillot », a déclaré l'ancien attaquant de l'OM. Il en a profité pour dévoiler les coulisses de son transfert.

«Nous parlons déjà tous les jours»