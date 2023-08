OM : Il sort du silence après son transfert

Hugo Chirossel

Après avoir enregistré les arrivées de six recrues lors de cette période de mercato estival, l’OM cherche désormais à vendre. En ce sens, le club marseillais a officialisé ce dimanche le départ de Cengiz Ünder, qui s’est engagé avec Fenerbahçe. L’international turc s’est exprimé à la suite de son transfert.

Recruté il y a deux ans en provenance de l’AS Rome, Cengiz Ünder n’est plus un joueur de l’OM. Alors qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international turc retourne en Turquie. Les Olympiens ont annoncé ce dimanche un accord avec Fenerbahçe pour le transfert de l’ailier âgé de 26 ans. Une opération qui devrait rapporter environ 15M€ à l’OM, en sachant que 20% reviendront à l'AS Rome.

« Je me sens très fier et heureux »

« C'est une vraie joie et une fierté pour moi d'être ici à la suite de longs efforts. L'attitude de tout le monde envers moi a été très bonne dans ce processus qui s'est déroulé avec mon manager et les dirigeants du club. Je suis maintenant à Fenerbahçe, je suis très heureux, je me sens très fier et heureux. J'ai hâte de commencer à m'entraîner avec mes coéquipiers et d'entrer sur le terrain le plus tôt possible », a déclaré Cengiz Ünder après l’annonce de son transfert, dans un communiqué publié par Fenerbahçe, avec qui il s’est engagé pour les quatre prochaines saisons.

« Je suis très heureux de porter ce maillot »