OM : C’est terminé pour cette star, il annonce une «perte fondamentale»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent face aux journalistes lors de la présentation d'Iliman Ndiaye lundi dernier, Pablo Longoria a confirmé que l'OM devra faire sans Alexis Sanchez cette saison. Le joueur avait reçu une offre de prolongation, mais n'a jamais répondu favorablement à l'offre phocéenne. Pour Delio Onnis, cet échec pourrait coûter cher à l'OM.

Pablo Longoria n'a pas usé de la langue de bois pour évoquer le cas Alexis Sanchez. « Sur la situation d’Alexis (Sanchez), on en a déjà discuté la semaine dernière… D’un point de vue numérique, mise à part la position de latéral droit, on est au complet » a lâché le président de l'OM, lundi dernier, lors de la présentation d'Iliman Ndiaye. L'international chilien n'a pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat et se dirige vraisemblablement vers un nouveau défi comme l'a annoncé le 10Sport.com. Pour Delio Onnis, l'OM perd gros.

Le PSG tente un coup sur le mercato, l’OM jette l’éponge https://t.co/04qb0jqBsP pic.twitter.com/6T1a10oJVc — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

« Le départ de Sanchez est une perte fondamentale pour Marseille »

« Le départ de Sanchez est une perte fondamentale pour Marseille. Les supporters se lassent de terminer troisièmes, quatrièmes, cinquièmes… Ils veulent un titre, c’était aussi l’objectif d’Alexis Sanchez. Les supporters de l’OM veulent gagner la Ligue 1, c’est un public très exigeant. J’ai été surpris par la saison de Sanchez à Marseille, je ne pensais pas qu’il ferait une si belle saison. Je ne le voyais plus aussi motivé mais au fil de la saison, je l’ai vu très impliqué dans l’équipe » a confié l'ancien buteur de l'AS Monaco, qui garde confiance en Alexis Sanchez.

Delio Onnis se montre confiant