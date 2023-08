Le PSG lance sa révolution avec Neymar

Thomas Bourseau

Le PSG semble avoir frappé très fort grâce à la vente imminente de Neymar à Al-Hilal qui pourrait rapporter plus de 100M€ au club parisien. D’ailleurs, ce ne serait que le prélude de la révolution mise en place au PSG tant sur le plan sportif qu’économique selon Le Parisien. Explications.

Le terme révolution est régulièrement revenu dans la presse ces derniers mois pour faire part de la nouvelle politique de transferts et de management au PSG. Et cela remonte à l’interview choc du président Nasser Al-Khelaïfi pour Le Parisien en juin 2022 par le biais de laquelle il affirmait vouloir mettre un terme au bling-bling et aux paillettes au PSG.

Une vente à plus de 100M€ pour le PSG ?

Il aura fallu attendre plus d’un an pour que le renouveau évoqué par son président prenne enfin vie au PSG. Et cette révolution est sans aucun doute liée au départ de Neymar, joueur le plus cher de l’histoire. Comme Le Parisien l’affirme ces dernières heures, le Brésilien devrait s’engager en faveur d’Al-Hilal pour les deux saisons à venir et rapporterait plus de 100M€ au PSG si toutes les primes convenues et bonus mis en place venaient à être atteints.

Trouver un équilibre sportif et financier, le PSG fait de Neymar un exemple