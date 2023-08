Volte-face pour l'héritier de Neymar, le PSG enrage

Axel Cornic

Alors que Neymar se dirige vers l’Arabie Saoudite et le club d’Al Hilal, le Paris Saint-Germain pourrait boucler un nouveau gros coup en cette fin de mercato estival pour le remplacer. La presse italienne annonce ce lundi un vif intérêt pour Federico Chiesa, ailier de la Juventus et de la sélection italienne, avec laquelle il a remporté le dernier Euro.

Le mercato du PSG n’est pas fini et après la réintégration de Kylian Mbappé ou le transfert d’Ousmane Dembélé, d’autres grandes surprises sont annoncées. Au sein du club on voudrait en effet frapper un gros coup pour oublier Neymar et comme souvent avec les dirigeants parisiens, ça s'annonce grandiose.

Chiesa, le nouveau rêve du PSG ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG surveillerait la situation de Federico Chiesa, qui ne disputera aucune compétition européenne cette saison avec la Juventus. Son contrat se termine en juin 2025 et le club parisien serait prêt à doubler voire tripler son salaire, avec un transfert entre 50 et 60M€ qui est annoncé par le quotidien italien.

La Juventus freine des deux pieds